Nato: Usoda jedrske pogodbe INF v rokah Rusije

Bruselj, 4. decembra - Zunanji ministri članic zveze Nato so danes v Bruslju Rusijo pozvali k spoštovanju jedrske pogodbe iz leta 1987 in opozorili, da je od njenih dejanj odvisna usoda tega dogovora. "Rusijo pozivamo, naj nujno zagotovi celovito in preverljivo skladnost," so zapisali v skupni izjavi.