Po Sloveniji preiskave zaradi suma zlorabe položaja in oškodovanja javnega zavoda

Celje, 4. decembra - Na območju policijskih uprav Celje, Ljubljana in Maribor danes potekajo številne hišne preiskave zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Pridržali so tri osebe, pod drobnogled pa so kriminalisti vzeli domnevno oškodovanje javnega zavoda, in sicer Zavoda za ribištvo Slovenije.