Kustos 26. BIO bo Thomas Geisler

Ljubljana, 4. decembra - Za kustosa 26. bienala oblikovanja (BIO) v Ljubljani je bil imenovan avstrijski kustos in kulturni producent Thomas Geisler. K sodelovanju so ga na BIO povabili zaradi izjemnega znanja, neumorne oblikovalske radovednosti in strastnega raziskovanja trikotnika učenje-oblikovanje-produkcija, ter zaradi izkušenj pri postavljanju tovrstnih dogodkov.