Luka Koper ni uspela uveljaviti odškodnine od podjetja Xodo

Koper, 4. decembra - V Luki Koper so danes za STA potrdili prejem sodbe koprskega sodišča, ki ni ugodilo njihovi zahtevi po uveljavitvi odškodnine zoper italijansko podjetje Xodo v zvezi s poglabljanjem prvega bazena koprskega pristanišča. Kot so poročale Primorske novice, je sodišče zavzelo stališče, da zatrjevana škoda ne more biti pravna priznana škoda.