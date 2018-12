Odpoklic verižice za dudo z leseno priponko

Ljubljana, 4. decembra - Zdravstveni inšpektorat RS je iz prodaje odpoklical verižico za dudo z leseno priponko kitajskega proizvajalca Zhejiang. Analize so namreč pokazale, da verižica za dudo ni prestala preskusov, določenih s standardom, kar predstavlja resno tveganje za zdravje otrok, so sporočili z inšpektorata.

Izdelek je konstrukcijsko neustrezen, verižica se pretrga, luknje imajo ostre grobe ostanke končne obdelave, nastanejo majhni delci in majhne kroglice, ventilacijske odprtine niso ustrezne. Oznake ter delno opozorila so neskladni, so zapisali v sporočilu.

Izdelke je uvoznik umaknil s trga in odpoklical. Inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto nakupa.

Zdravstveni inšpektorat je v okviru rednega inšpekcijskega nadzora odvzel več vzorcev držal/verižic za dude z namenom preverjanja njihove skladnosti s predpisi. Izdelki so bili analizirani v laboratorijih Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, in sicer na določene mehanske in kemijske parametre ter ustreznost označevanja. Vzorec je bil ocenjen kot neskladen z zakonom o splošni varnosti proizvodov, so še sporočili z zdravstvenega inšpektorata.