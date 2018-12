Na konferenci o turizmu in kulturi v Istanbulu tudi slovenska državna sekretarja

Istanbul, 4. decembra - V Istanbulu poteka 3. svetovna konferenca o turizmu in kulturi z naslovom V korist vseh, ki se je udeležujeta tudi državna sekretarja ministrstva za kulturo Jan Škoberne ter ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar. V okviru ministrske razprave sta predstavila slovenski pristop in povezovanje politik kulture in turizma.