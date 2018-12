5. december - svetovni dan tal

Ljubljana, 5. decembra - Danes obeležujemo svetovni dan tal, s katerim želi Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) opozoriti na problem onesnaževanja tal. Letošnji slogan je Aktivno pristopi k preprečevanju onesnaževanja tal. Tla so namreč ključnega pomena za življenje v kopenskih ekosistemih, zdrava tla so tudi izjemnega pomena za pridelavo varne hrane.