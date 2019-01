Obletnice nekaterih slovenskih kulturnikov in umetnikov v letu 2019

Ljubljana, 1. januarja - Več slovenskih kulturnikov in umetnikov bo letos slavilo visoke življenjske jubileje, med njimi Svetlana Makarovič, Boris Cavazza, Dušan Jovanović in Jelka Reichman (80 let) ter Jurij Souček in Henrik Neubauer (90 let). Leto bo zaznamovano tudi s 100. obletnico rojstva Franceta Štiglica ter 200. obletnico smrti Valentina Vodnika in Žige Zoisa.