S proučevanjem galapaških želv do spoznanj o staranju in raku pri ljudeh

Quito, 5. decembra - Pri galapaških želvah velikankah, ki so znane po dolgoživosti, so znanstveniki našli genske variante, povezane s staranjem in rakom. Ugotovitve bi lahko prispevale tudi k razumevanju staranja in raka pri ljudeh, saj imata človek in želva velikanka 90 odstotkov enake genske zasnove.