V Zagrebu se je začel vrh Srednjeevropske pobude, ob robu protesti

Zagreb, 3. decembra - S slovesno večerjo v zagrebškem hotelu Esplanade se je danes začel dvodnevni vrh Srednjeevropske pobude (SEP), ki ga ob zaključku predsedovanja organizira Hrvaška. V Zagreb so prispeli predstavniki 18 držav članic, med katerimi so tudi premierji Albanije, Madžarske, Makedonije, Romunije in Slovaške. Ob robu so potekali protesti.