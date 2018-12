Nasina sonda Osiris Rex dosegla asteroid Bennu

Washington, 3. decembra - Nasina sonda Osiris Rex je po več kot dveh letih potovanja dosegla asteroid Bennu, s katerega namerava pobrati vzorce in jih prinesti nazaj na Zemljo. Najprej bo sonda kakšno leto in nekaj mesecev lebdela nad njim in opravljala preiskave, leta 2020 pa naj bi s površine asteroida pobrala do dva kilograma materiala.