Evropske borze končale v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 3. decembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozdravili trgovinsko premirje med ZDA in Kitajsko, za katerega sta se na sobotnem srečanju dogovorila ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping.