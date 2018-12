Od danes nižji regulirani ceni bencina in dizla

Ljubljana, 4. decembra - Regulirani ceni bencina in dizla sta se opolnoči znižali. Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest pocenil za 4,3 centa na 1,226 evra, dizla pa za 7,1 centa na 1,269 evra. Dizel zaradi visoke cene mineralnega dizla in biodizla na svetovnih trgih ostaja dražji od bencina.