V enem izmed gostinskih lokalov na Celovški cesti ponoči prišlo do streljanja

Ljubljana, 3. decembra - V enem izmed gostinskih lokalov na Celovški cesti v Ljubljani je okoli 2.30 prišlo do spora in pretepa dveh gostov, nato pa še do streljanja, v katerem je bil poškodovan eden izmed njiju. Po dejanju je strelec pobegnil s kraja, življenje oškodovanca pa ni ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.