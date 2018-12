Cene nafte vendarle z občutnejšo rastjo

Singapur, 3. decembra - Cene nafte so se po daljšem obdobju upadanja, ko so se od začetka oktobra znižale za več kot 30 odstotkov, danes vendarle občutneje poskočile. S tem se je naftni trg odzval tako na trgovinsko premirje med Kitajsko in ZDA kot na rusko-savdski dogovor o podaljšanju omejitev črpanja nafte, ki odpira pot širšemu dogovoru članic in nečlanic Opeca.