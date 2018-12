Azijske borze s pozitivnim odzivom na trgovinsko premirje med ZDA in Kitajsko

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 3. decembra - Osrednje azijske borze so se danes pozitivno odzvale na izid sobotnega srečanja med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, na katerem sta se državi dogovorili za 90-dnevno premirje v trgovinski vojni in napovedali celovite pogovore o medsebojnih trgovinskih odnosih. Rast indeksov je skoraj povsod presegla en odstotek.