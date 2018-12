V drugem krogu volivci nov mandat zaupali le 11 dosedanjim županom

Ljubljana, 2. decembra - Volivci so danes izbirali župana še v 56 občinah, kjer v prvem krogu nihče od kandidatov ni dobil večine glasov. V nasprotju s prvim krogom pred dvema tednoma, ko je bila izvoljena velika večina dosedanjih županov, so volivci v drugem krogu nov mandat podelili le enajstim. Med danes izvoljenimi župani je šest žensk, stari pa so od 33 do 66 let.