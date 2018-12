Umrl nekdanji predsednik ZDA Bush starejši

pripravila Blaž Mohorčič in Vesna Rakovec Bernard

Washington, 1. decembra - V 95. letu starosti je v Houstonu umrl nekdanji ameriški predsednik George Bush starejši. Bush je bil kot 41. predsednik na čelu ZDA en mandat med letoma 1989 in 1993, v času konca hladne vojne. Odzivi, v katerem so poudarjali pomen njegove zapuščine, in izrazi sožalja so se vrstili z vsega sveta.