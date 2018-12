Začenja se akcija proti alkoholu in drogam v prometu

Ljubljana, 3. decembra - Pod okriljem Agencije RS za varnost prometa danes začenjajo tretji del nacionalne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu. Namen akcije je spodbuditi ljudi, da za volan vedno sedejo le trezni in povsem sposobni za vožnjo. Policija in redarstva bodo izvajali poostren nadzor, agencija pa pripravlja številne preventivne aktivnosti.