V prestolnici bo kmalu stekla gradnja centra Šumi

Ljubljana, 2. decembra - V družbi Šumijev kvart se intenzivno pripravljajo na gradnjo centra Šumi. V objektu so predvidene površine za stanovanja, hotel ter gostinske in trgovske dejavnosti. Kot so pojasnili v Šumijevem kvartu, bodo za dokončanje objekta potrebovali okoli 35 milijonov evrov, končan pa naj bi bil spomladi 2021.