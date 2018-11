V UKC Ljubljana ne izključujejo težav na urgenci zaradi ukinitve dežurne službe na Metelkovi

Ljubljana, 30. novembra - V Zdravstvenem domu Ljubljana z decembrom sobotne dežurne službe za odrasle ne bodo več izvajali v enoti Metelkova, temveč le še v enoti splošne nujne medicinske pomoči na Bohoričevi ulici v UKC Ljubljana. Slednji svarijo, da to pomeni priliv 100 ali več bolnikov vsako soboto in so predlagali zamik take odločitve, a za zdaj kot kaže neuspešno.