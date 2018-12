Ne le alkohol in droge, tudi zdravila lahko vplivajo na varnost vožnje

Ljubljana, 2. decembra - V ponedeljek se začenja tretji del nacionalne preventivne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu, ki jo vodi in usmerja Agencija RS za varnost prometa. Alkohol je na slovenskih cestah prisoten pri vsaki tretji prometni nesreči s smrtnim izidom, vse opaznejša pa je tudi uporaba drog in drugih psihoaktivnih snovi.