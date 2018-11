Sodišče v BiH oprostilo nekdanjega vojaškega poveljnika Orića

Sarajevo, 30. novembra - Prizivni svet sodišča v Bosni in Hercegovini je danes nekdanjega poveljnika enot vojske BiH Naserja Orića in njegovega soborca Sabahudina Muhića oprostil obtožb za vojne zločine. Orić in Muhić sta bila obtožena vojnih zločinov nad vojaškimi ujetniki srbske narodnosti na območju Srebrenice in Bratunca med vojno v BiH.