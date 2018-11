Slikar Ivo Mršnik prvi dobitnik nagrade Ivane Kobilca za življenjsko delo

Ljubljana, 30. novembra - Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) bo letos prvič podelilo nagradi in priznanje, ki so jih poimenovali po slikarki Ivani Kobilca. Za življenjsko delo bo nagradilo akademskega slikarja in grafika Iva Mršnika, za aktualno produkcijo akademsko slikarko Petro Varl. Podelitev nagrad in priznanja bo 4. decembra v Narodni galeriji.