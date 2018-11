Umar: Gospodarska rast ostaja visoka in široko osnovana

Ljubljana, 30. novembra - Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ob danes objavljenih podatkih statističnega urada ugotavljajo, da gospodarska rast v Sloveniji ostaja visoka in široko osnovana. Kot ključna dejavnika izpostavljajo okrepljeno investicijsko dejavnost in izvoz, nekoliko pa jih preseneča letargična rast trošenja gospodinjstev.