Simon Švarc novi predsednik sveta Fiha

Ljubljana, 30. novembra - Na nedavni seji sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) so za predsednika sveta Fiha imenovali Simona Švarca, ki bo funkcijo nastopil s prvim dnem novega leta, so zapisali v sporočilu za javnost. Švarc je bil v svet imenovan na predlog vlade, pri kandidaturi za predsednika sveta Fiha pa ni imel protikandidata.