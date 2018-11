Novembra na letni ravni dveodstotna inflacija

Ljubljana, 30. novembra - Rast cen v Sloveniji se je novembra upočasnila. Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni zvišale za dva odstotka, na mesečni pa za 0,1 odstotka. Letno inflacijo so spet višali predvsem dražji naftni derivati in drugi energenti, je objavil državni statistični urad. Oktobra je bila letna inflacija pri 2,2 odstotka.