Poskus oboroženega ropa bencinskega servisa na Šmartinski cesti

Ljubljana, 30. novembra - Ljubljanski policisti so bili v četrtek okrog 19.15 obveščeni o poskusu oboroženega ropa bencinskega servisa ob Šmartinski cesti v Ljubljani. V prodajalno naj bi po do zdaj zbranih podatkih vstopil zamaskirani moški, ki je v rokah po vsej verjetnosti držal imitacijo orožja in zahteval denar, so sporočili iz PU Ljubljana.