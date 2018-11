Izraelska letala napadla cilje v bližini Damaska in na jugu Sirije

Damask, 30. novembra - Izraelska letala so v četrtek bombardirala več območij na jugu Sirije in v bližini Damaska, na to pa so se s streli odzvale sirske sile, so sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice. Izraelska vojska ni komentirala napadov, po katerih se je prvič po septembru odzvala sirska protizračna obramba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.