Pivčeva z evropskim komisarjem o izzivih varne hrane

Ljubljana, 29. novembra - Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec se je danes srečala z evropskim komisarjem za zdravje in varno hrano Vytenisem Andriukaitisom, ki se mudi v Sloveniji. Izmenjala sta stališča o izzivih na področju varne in kakovostne hrane, pri čemer sta se med drugim osredotočila na vprašanja nevarnosti prašičje kuge in dobrobiti živali pri njihovem prevozu.