Nekdanji Trumpov odvetnik priznal laganje kongresu o Trumpovih projektih v Moskvi

New York, 29. novembra - Nekdanji odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Michael Cohen je v četrtek na zveznem sodišču v New Yorku priznal, da je lagal kongresu okrog Trumpovih nepremičninskem projektu v Rusiji in o tem koliko je Trump vedel o tem. To je že drugo Cohenovo priznanje laganja v štirih mesecih.