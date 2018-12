Na garažni hiši v Domžalah spektakel s cepini in derezami

Domžale, 1. decembra - Evropski pokal v lednem plezanju se po lanski uspešni premieri znova vrača v Domžale, kjer bodo danes na plezalni steni na garažni hiši cepine in dereze nabrusili tekmovalke in tekmovalci iz tujine in domovine. Na čelu devetčlanske slovenske posadke sta Maja Šuštar in Jaka Hrast, skupno drugi v lanski sezoni evropskega pokala.