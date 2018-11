Vlada za spremembo opredelitve raziskovalca iz tretje države

Ljubljana, 29. novembra - Vlada je potrdila besedilo novele zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Ta prinaša manjšo spremembo, in sicer spreminja opredelitev raziskovalca iz tretje države, iz zakona pa se črtajo določbe o mobilnosti raziskovalcev iz tretje države, ki jih bo urejala novela zakona o tujcih, so sporočili po seji vlade.