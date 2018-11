Po 60 letih odkrili zgodnja in svetlejša dela Anne Sexton

London, 30. novembra - Na dan so prišla pozabljena zgodnja dela Anne Sexton, v katerih ameriška pesnica zavzema bolj optimistično držo. Doslej je bila namreč znana predvsem po svojih globoko izpovednih pesmih, v katerih govori o depresiji in samomoru ter o temah, ki so bile v 60. in 70. letih tabu, kot so ženska seksualnost, menstruacija in splav.