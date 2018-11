Najuglednejši strokovnjaki po izboru portala Tax-Fin-Lex letos Simič, Odar in Jaklič

Ljubljana, 28. novembra - Uporabniki portala Tax-Fin-Lex so za najuglednejšega davčnega strokovnjaka letos izbrali nekdanjega direktorja davčne uprave in davčnega svetovalca Ivana Simiča. Za najuglednejšega finančnega strokovnjaka so izbrali direktorja Inštituta za revizijo Marjana Odarja, za najuglednejšega pravnega strokovnjaka pa ustavnega sodnika Klemna Jakliča.