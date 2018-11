Predsednik republike prihodnji teden na državniški obisk v Grčijo

Ljubljana, 28. novembra - Predsednik republike Borut Pahor bo prihodnji torek in sredo na povabilo grškega predsednika Prokopisa Pavlopulosa na državniškem obisku v Grčiji. Kot so danes sporočili iz urada predsednika republike, je namen obiska utrditi dobre in prijateljske odnose med Slovenijo in Grčijo ter potrditi njuno evroatlantsko zavezništvo.