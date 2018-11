Policisti iščejo povzročitelja dveh torkovih prometnih nesreč v Ljubljani

O prvi nesreči so bili policisti obveščeni malo pred poldnevom. Za zdaj je znano, da se je neznana kolesarka vozila po Erjavčevi cesti in pri hiši na naslovu Ulica Josipine Turnograjske 2 zaradi nepravilne strani in smeri vožnje trčila v 72-letnega kolesarja. Ta je padel po vozišču in se huje poškodoval, kolesarka pa je po tistem, ko so ga reševalci oskrbeli, zapustila kraj nesreče. Po podatkih policije gre za mlajšo žensko, staro okoli 22 let, ki je na glavi nosila rdečeoranžno kapo.

Drugo nesrečo so policisti obravnavali popoldne malo po 17. uri. Za zdaj je znano, da je mlajši moški prečkal Tržaško cesto ob rdeči luči. Pri tem je oviral pot avtobusu LPP, ki je moral zavirati in v izogib trčenju zapeljati levo. Pri tem je s sedeža v avtobusu padla potnica in se lažje poškodovala.

Na policiji prosijo vse, ki bi imeli kakšne informacije o povzročiteljih ali kakšne druge koristne informacije, da to sporočijo na interventno številko 113 ali pokličejo na postajo prometne policije na številko 01 583 88 20. Lahko pokličejo tudi na anonimni telefon 080 1200.