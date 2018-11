Boj proti aidsu: Manj novih okužb, a s hivom živijo milijoni

Ljubljana, 29. novembra - Na svetu danes živi okoli 37 milijonov oseb, okuženih z virusom hiv. Število novo diagnosticiranih okužb s hivom in smrti zaradi posledic aidsa, se sicer zmanjšuje, saj so učinkovita zdravila vse bolj dostopna, kažejo podatki programa Združenih narodov za boj proti hivu in aidsu (UNAIDS).