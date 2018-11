Najboljši tuji vlagatelji RLS, Fraport Slovenija, Bosch Rexroth in Cargo-partner

Brdo pri Kranju, 27. novembra - Javna agencija Spirit je danes na Brdu pri Kranju podelila tradicionalna priznanja FDI Award za najboljše tuje vlagatelje, ki so bistveno prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva. Nagrade so podelili v štirih kategorijah, letošnji prejemniki pa so podjetja RLS, Fraport Slovenija, Bosch Rexroth in Cargo-partner.