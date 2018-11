Večer: Vsadki (28. 11.)

Maribor, 27. novembra - Zdi se sicer, da se je slovenski sistem, kljub luknjam v nadzoru nad medicinskimi pripomočki, za pacientke izkazal. Zabeležili so 15 zapletov pri 1447 ženskah z materničnem vsadkom Essure, s katerim so po vsem svetu 15 let sterilizirali ženske. Statistika: 303 s tem povezane smrti, 30.000 neželenih dogodkov, v Večeru piše Jana Juvan.