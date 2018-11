V tujini odmeva imenovanje Ermenčeve na čelo SV

Ljubljana, 27. novembra - Potem, ko je vlada generalmajorko Alenko Ermenc imenovala za novo načelnico Generalštaba Slovenske vojske (SV), to že odmeva po svetu. Številni tuji mediji so izpostavili, da Ermenčeva s tem ni le prva ženska na čelu SV, temveč tudi edina ženska na takem položaju v zvezi Nato. Nekateri so imenovanje označili za zgodovinski korak.