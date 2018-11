Trije milijoni evrov za inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v visokem šolstvu

Ljubljana, 27. novembra - Ministrstvo za izobraževanje je objavilo rezultat javnega razpisa, namenjenega inovativnim in prožnim oblikam poučevanja in učenja. Na javni razpis se je v roku prijavil konzorcij visokošolskih zavodov, ki mu je ministrstvo namenilo 3,29 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.