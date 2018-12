Varstveno delovni center Polž prihodnje leto z novo enoto v Bohovi

Maribor, 1. decembra - Mariborski Varstveno delovni center Polž, ki združuje odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, bo v začetku prihodnjega leta pridobil novo enoto. V novogradnji v Bohovi bodo izvajali nov program 24-urnega institucionalnega varstva, za katerega so si že vrsto let prizadevali. V objektu bo prostora za 18 uporabnikov.