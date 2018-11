Pri uspešnem zdravljenju virus hiv ni prenosljiv, a stigma po opozorilih z okrogle mize ostaja

Ljubljana, 27. novembra - Z dostopnostjo do učinkovitih zdravil je okužba z virusom hiv ob pravočasni diagnozi danes popolnoma obvladljiva bolezen. Pri uspešnem zdravljenju virus ni prenosljiv, a stigma do bolnikov v družbi ostaja, so poudarili udeleženci okrogle mize STAkluba. Opozorili so tudi na pomembnost preventivnih ukrepov in izobraževanja o varni spolnosti.