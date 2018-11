Animateka v 15. izdaji z rekordnim številom slovenskih avtorjev

Ljubljana, 27. novembra - Mednarodni festival animiranega filma Animateka bo od 3. do 9. decembra gostil rekordnih 24 slovenskih avtorjev, v celoti pa bo ponudil dobrih 300 kratkih in 13 celovečernih filmov. Ker bo festival 15. po vrsti, so v program vključili nekaj več razstav, med njimi je razstava z novimi izkušnjami virtualne resničnosti, ki jo bodo nocoj odprli v MSUM.