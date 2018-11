S projektom Artehgal do večje zaposljivosti najbolj ranljivih skupin

Nova Gorica, 27. novembra - V Novi Gorici so danes predstavili projekt Artehgal, ki je namenjen večji socialni in družbeni vključenosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture, predvsem invalidov in priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije. Na Goriškem bo potekal do konca novembra 2019, njegov cilj pa je večja zaposljivost ranljivih skupin na tem območju.