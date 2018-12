Leto 2019: Leonardo da Vinci - od nezakonskega otroka do prijatelja francoskega kralja

piše Tatjana Zemljič

Rim, 24. decembra - Renesančni genij Leonardo da Vinci se je rodil v Anchianu pri Vinciju. Mladost je preživel v Firencah, nato 18 let živel v Milanu in prav ta leta veljajo za njegova najbolj plodovita. Deloval je še v Rimu, na starost pa zapustil Italijo in odšel v Francijo, kjer mu je gostoljubje ponudi francoski kralj Franc I. Tam je pred 500 leti umrl.