Znanstveniki: Novi brazilski predsednik ogroža obstoj tropskega pragozda in s tem vsega sveta

New York, 27. novembra - Brazilci so oktobra za novega predsednika države izvolili skrajnega desničarja Jaira Bolsonara, ki bo položaj nastopil 1. januarja, a znanstveniki že svarijo, da ima ideje, ki bodo uničile pljuča sveta, to je amazonski pragozd, kar bo imelo tudi usodne posledice za ves svet.