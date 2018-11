Poklon pisatelju Danilu Lokarju in spomin na prvo svetovno vojno

Ajdovščina, 27. novembra - Lavričeva knjižnica Ajdovščina je v teh dneh izdala knjigo z naslovom Ajdovski Lokarji in prva svetovna vojna. V njej so zbrana pisma članov družine Lokar med julijem 1914 in novembrom 1918 in avtobiografski roman Danila Lokarja Leto osemnajsto, zgodovinar Drago Sedmak pa je prispeval zgodovinski oris Ajdovščine v tem času.