Stopnja umrljivosti novorojenčkov v Evropi se niža, narašča starost mater ob rojstvu

Ljubljana, 26. novembra - Evropsko poročilo o zdravstvenem stanju nosečnic in novorojenčkov za leto 2015 kaže, da se stopnja umrljivosti novorojenčkov niža. Narašča pa starost mater ob rojstvu, saj se je med letoma 2010 in 2015 delež mater, starejših od 35 let, povečal za 16 odstotkov. Po drugi strani je nosečnost v najstniških letih v Evropi vse manj običajna.